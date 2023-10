Taxista detido pela décima vez por enganar turistas em Lisboa

Um taxista de 72 anos foi detido pela PSP de Lisboa depois de cobrar o triplo do que deveria custar a ‘corrida’ entre o aeroporto e o Parque das Nações. Foi a décima vez que o homem foi apanhado a cometer o mesmo crime, de especulação, desde 2018. No momento em que foi detido já estava a cometer novo crime.





A última detenção ocorreu no dia 20, sexta-feira, quando a PSP se apercebeu de cinco turistas a sair de um táxi junto à Gare do Oriente e a discutir com o motorista. Os agentes aperceberam-se que o taxista tinha cobrado 18,85 euros pela ‘corrida’ que deveria ter custado um terço desse valor, 6,50 euros. Quando os polícias tentaram verificar o taxímetro, já o motorista tinha inserido uma nova tarifa de 3,85 euros para outro serviço em que a taxa é de 80 cêntimos. Foi detido e o táxi apreendido.