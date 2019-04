Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxista detido por cobrar 80 cêntimos a mais a cliente

Agentes da PSP de Lisboa detiveram o motorista de táxi por especulação.

Por J.C.R. | 08:43

Agentes da PSP de Lisboa detiveram um motorista de táxi por especulação depois de ter tentado cobrar 80 cêntimos a mais a um cliente que transportava.



O caso ocorreu na madrugada de domingo, na sequência de uma operação de fiscalização de trânsito na avenida Infante D. Henrique.



O motorista seguia com um passageiro a bordo que não trazia qualquer bagagem, mas no taxímetro tinha sido acionado a taxa pelo serviço de transporte de bagagem, no valor de 80 cêntimos.



Os agentes repararam e detiveram o condutor, bem como apreenderam a viatura.



O homem foi libertado com notificação para ir a tribunal e ficou como fiel depositário do veículo.