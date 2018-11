Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxista detido por cobrar a mais a participante da Web Summit

No momento em que foi parado, o taxímetro estava ligado e marcava 10.15 euros. Passageira pagou 16.45 euros.

A PSP anunciou esta sexta-feira a detenção de um taxista em Lisboa por ter cobrado mais do que marcava o taxímetro a uma passageira estrangeira, que participava na Web Summit.



O homem, de 40 anos, está indiciado do crime de especulação. Segundo a PSP, "a detenção foi consumada quando o motorista de táxi foi intercetado após ter cobrado indevidamente um valor superior ao que ostentava o taxímetro a uma passageira estrangeira que transportava para o evento Web Summit".



No momento em que foi parado pela PSP, o taxímetro marcava 10,15 e continuava ligado, mesmo depois de a passageira ter pago 16,45 euros.



O taxista foi notificado para comparecer em tribunal.