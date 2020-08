Taxista detido por ter cobrado oitenta cêntimos a mais

Um taxista de 23 anos foi detido pela PSP de Lisboa, na zona de Alvalade, por um crime de especulação.O homem foi apanhado às primeiras horas de segunda-feira quando transportava clientes a quem tinha aplicado a taxa do serviço de chamada (80 cêntimos) sem que estes tivessem usufruído do mesmo.Foi libertado com notificação para se apresentar no tribunal de Pequena Criminalidade.