Um taxista de 67 anos foi esmurrado e ameaçado com uma pistola por um assaltante que lhe invadiu a viatura no final de um dia de trabalho, na Pontinha, Odivelas.O ladrão fugiu com 200 euros em numerário e um telemóvel. Segundo denunciou a vítima à PSP, o ataque ocorreu pelas 22h10 de segunda-feira. O ladrão entrou para o lugar do ‘pendura’ e deu imediatamente um murro no taxista, exigindo-lhe dinheiro e ameaçando com uma pistola.A PJ investiga.