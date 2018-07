Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxista espanca turista por engano em Lisboa

Homem agrediu turista do Koweit que confundiu com motorista da Uber.

Por Miguel Curado | 09:19

Um taxista, de 49 anos, espancou um turista do Koweit (país do Golfo Pérsico), de 30, junto a uma praça de táxis do largo do Chiado, em Lisboa, por o confundir com um motorista da Uber que estaria a tentar angariar clientes naquele local.



As agressões ocorreram pelas 14h30 de terça-feira. O turista árabe, que tem casa em Lisboa mas que vem a Portugal com a família ocasionalmente, estacionou o carro particular junto à praça de táxis.



A mulher saiu da viatura por momentos e o homem ficou a aguardar dentro do veículo com um filho bebé. O agressor estaria na fila dos táxis, a aguardar clientes, e dirigiu-se à vítima de uma forma muito violenta.



Segundo o que o próprio disse depois à PSP, pensou que o turista seria um motorista da Uber e que estaria a angariar clientes. Por isso, justificou, passou rapidamente da discussão às agressões. A PSP foi chamada, e identificou o taxista.



O cidadão do Koweit foi assistido no Hospital de São José e apresentou depois queixa-crime contra o agressor. Em causa está o crime de ofensas corporais.