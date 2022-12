Era nas redes sociais (Instagram, Facebook e TikTok), onde contava com cerca de 20 mil seguidores, que Edmilson Matos, um cidadão brasileiro de 45 anos, cativava pessoas e clientes.



O taxista, há pelo menos 15 anos em Portugal, era conhecido pelos vídeos de boa-disposição gravados com clientes. Esta quinta-feira de madrugada foi atacado com cerca de 20 facadas na cara, pescoço e peito, vindo a cair morto na estrada em Cabra Figa, Sintra.









