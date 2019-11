Taxista golpeado por motorista da Uber junto a hotel

Um taxista foi esta sexta-feira esfaqueado num braço por um motorista da Uber, junto a um hotel de Setúbal. Os dois homens tinham, momentos antes, estado envolvidos numa discussão de trânsito.O confronto entre os dois ocorreu pouco depois das oito da manhã, numa artéria do centro da cidade sadina. Por causa de uma questão de prioridade de passagem, um deles terá atravessado o carro à frente do outro, mas o desentendimento terminou sem agressões.Cerca de uma hora depois, os dois homens reencontraram-se junto ao Hotel do Sado, na zona da Reboreda. Foram ambos deixar clientes naquela unidade hoteleira e reiniciaram a discussão.Fonte policial explicou aoque o motorista da Uber sacou de uma pequena navalha que escondia nas roupas e golpeou o motorista de táxi num braço.A PSP foi chamada, bem como uma equipa do INEM. Os dois homens foram identificados e o ferido aconselhado a procurar assistência nas Urgências do Hospital de Setúbal.