Taxista morre em queda para ravina em Vila Real

Um taxista, de 81 anos, morreu no despiste do veículo que conduzia para uma ribanceira, em Vila Real. Agostinho Moreira da Silva, com praça em Vila Real, saiu de casa pelas 08h00 de sábado para ir à horta que tinha à entrada da aldeia de Tanha em Nogueira. Terá sido quando se preparava para regressar a casa que se despistou no estreito e íngreme caminho, caindo por uma ravina de 30 metros.O carro com a vítima no interior só foi encontrado cerca das 00h25 de domingo, pela família. Segundo uma testemunha, os familiares, estranhando a demora no regresso de Agostinho Moreira da Silva, decidiram ir à sua procura. O taxista não se costumava atrasar. Não atendia o telemóvel e, por isso, temiam já o pior dos cenários.