Taxista preso 15 anos por balear bombeiros e GNR

O Tribunal de Viseu validou o depoimento do taxista José Guerra, que garantiu não ter intenção de matar, e por isso aplicou-lhe uma pena de 15 anos de prisão, abaixo do intervalo entre os 18 e os 20 anos que haviam sido pedidos pelo Ministério Público. A decisão causou estupefação e revolta junto das famílias das vítimas, que consideram uma pena “demasiado curta” perante a gravidade dos crimes praticados.





O crime aconteceu a 16 de fevereiro do ano passado, dia em que José Guerra sabia que seria visitado por um agente de execução. O taxista armadilhou e incendiou uma serralharia com o objetivo de destruir a propriedade para não dividir os bens com a ex-mulher. Depois escondeu-se numa cave e através de um postigo disparou tiros de caçadeira contra bombeiros e GNR. São estes os crimes mais graves que são imputados ao taxista: quatro homicídios qualificados agravados, na forma tentada, relativos aos três bombeiros de Canas de Senhorim e ao militar da GNR que foram ao local.