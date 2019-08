Taxista roubado após ser atraído para armadilha em Cascais

O taxista de 63 anos teve pena de um casal que viu a chorar, alegando estarem perdidos, numa rotunda junto ao Hospital de Cascais. E disponibilizou-se a servir de guia até ao local que procuravam, em Carcavelos.Mas lá chegado caiu direito numa armadilha e foi assaltado e agredido por dois cúmplices do casal.Segundo apurou ojunto de fonte policial, o crime ocorreu pelas 02h45 desta quarta-feira. O taxista tinha largado um cliente no hospital quando foi abordado pelo casal em lágrimas.A mulher era a condutora e procuravam a rotunda de São Miguel das Encostas, em Carcavelos, a 10 quilómetros. Com pena, o homem ofereceu-se para que o casal seguisse o táxi no seu carro e guiou-os até ao destino.Ao lá chegarem, o taxista foi abordado por dois homens, amigos do casal. Um deles agradeceu a ajuda e até perguntou se queria ser pago pelo serviço. O taxista recusou. Foi então que o bom samaritano acabou atacado pelo segundo homem. Agarrado pelo pescoço e com uma arma pontada à cabeça, a vítima ainda resistiu ao agressor.O taxista agarrou a pistola e embrulhou-se numa luta corpo-a-corpo, com empurrões, murros e pontapés, que acabou com o homem estendido no chão e pontapeado na cabeça.Com o taxista fora de combate, o homem que inicialmente se ofereceu para pagar a ajuda acabou por roubar as chaves do táxi, a carteira e 100 euros. O casal não saiu do carro e deu boleia aos ladrões na fuga.O taxista telefonou à PSP e foi hospitalizado. A PJ investiga.