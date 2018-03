Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxista vai à esquadra e acaba preso

Era procurado pela Justiça por emissão de cheques sem provisão.

Por João Tavares e João C. Rodrigues | 01:30

Um taxista que se dirigiu à esquadra da PSP de Porto Salvo, Oeiras, na segunda-feira à noite, após ter sido vítima de um assalto, acabou preso quando se identificou aos agentes de serviço.



O homem apresentou o cartão do cidadão e quando colocaram os dados no sistema, os polícias verificaram que sobre ele pendia um mandado de detenção. Era procurado pela Justiça por emissão de cheques sem provisão.



Foi imediatamente detido e colocado à disposição do Ministério Público, que prossegue com a investigação.