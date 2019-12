Taxistas detidos por enganar passageiros em Lisboa

A PSP de Lisboa deteve dois taxistas, com 65 e 48 anos, pelo crime de especulação.Os suspeitos transportavam os passageiros do Aeroporto Humberto Delgado para o centro da cidade de Lisboa e apesar dos taxímetros ligados exigiam aos passageiros valores superiores aos exibidos nos aparelhos.Quando abordados pelas autoridades, os dois homens tentaram esconder os valores e um deles chegou mesmo a filmar os agentes.As viaturas foram apreendidas e os detidos notificados a comparecer em tribunal para primeiro interrogatório judicial onde lhes serão aplicadas as medidas de coação.