Taxistas vão fazer vigília e manifestação a pé

Representantes dos motoristas foram recebidos na Presidência e dizem que Belém está atenta.

Por Bernardo Esteves e José Lúcio Duarte | 09:57

As associações de taxistas foram recebidas este sábado ao final do dia pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República. Os representantes dos taxistas disseram que Belém "está atenta" e "vai abrir um canal de comunicação com o Governo". Entretanto, amanhã haverá uma vigília à porta de S. Bento e para quarta-feira está anunciada uma mianifestação, a pé, em Lisboa.



O dia de sábado ficou ainda marcado por protestos e atos de vandalismo. Cerca de 20 táxis foram vandalizados na madrugada de ontem no parque de estacionamento do cemitério dos Olivais, em Lisboa. Mais de 50 pneus destas viaturas foram furados com objetos cortantes.



Motoristas ouvidos pelo CM acreditam que outros taxistas envolvidos nos protestos em curso tenham sido responsáveis pelos atos de vandalismo, como forma de represália pelo facto de estes continuarem a trabalhar.



Também fonte da PSP disse ao CM que existem suspeitas de que os atos de vandalismo possam ter sido praticados por outros taxistas. A PSP não descarta ainda a hipótese de terem sido moradores na zona a vandalizarem os carros, revoltados com o facto de o parque de estacionamento ser ocupado por táxis.



Os taxistas cumpriram ontem o quarto dia de protesto contra a lei que regula as plataformas de transporte de passageiros, como a Uber e a Cabify, que entra em vigor a 1 de novembro. Os taxistas contestam sobretudo o facto de a lei não impor limites ao número de carros a trabalhar nas plataformas. "Este protesto é por tempo indeterminado", garantiu ao CM Florêncio Almeida, líder da ANTRAL.