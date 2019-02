Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Teatro Portalegrense à venda na Internet

Proprietária pede 350 mil euros. Anúncio de venda consta no site de classificados OLX.

Por Carla Marques Cordeiro | 08:59

O antigo teatro Portalegrense está à venda no site OLX por 350 mil euros. O edifício pertence há três gerações a uma família que agora se quer desfazer dele.



A proprietária, Alexandra Sequeira, referiu que decidiu vender o edifício e contactou a autarquia de Portalegre, que não avançou com a aquisição por falta de verba.



Contactada pelo CM, a Câmara Municipal de Portalegre referiu que não existem condições financeiras para a compra do imóvel.



Entretanto, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, adiantou que já pediu uma avaliação do edifício para saber da possibilidade de classificação deste como interesse municipal. "Nunca foi classificado, nem sequer tem interesse municipal. Contudo, mantém algum interesse e não foi totalmente descaracterizado", refere.



Ao que o CM apurou, já houve uma tentativa de classificação do imóvel como Interesse Municipal, em 2009, por parte da proprietária.



No entanto, a Direção Regional de Cultura do Alentejo encerrou o processo por considerar que o teatro ‘não tem valor nacional’.



Este não é o único edifício histórico que já esteve à venda no OLX, também o antigo Cine-Teatro Crisfal, em Portalegre, esteve para venda na mesma plataforma por 780 mil euros.



O Teatro Portalegrense foi o primeiro a ser construído para fins de representação em Portalegre. É o sexto mais antigo do País.



Foi inaugurado a 20 de julho de 1858. Foi neste teatro que José Régio levou à cena a sua primeira peça de teatro (’Sonho de Uma Véspera de Exame’) e Amélia Rey Colaço atuou pela última vez, em 1985, no espetáculo ‘El-Rei Sebastião’, de José Régio.