Segundo a acusação da Secção de Crime Económico-Financeiro do DIAP Regional do Porto, a arguida acedeu a várias aplicações informáticas das Finanças, a 18 de maio e 31 de agosto de 2018, consultando dados fiscais relativos a uma contribuinte, sem motivo relacionado com as suas funções.

Uma técnica de administração tributária adjunta nas Finanças de Vila Nova de Gaia vai responder na Justiça por dois crimes de acesso ilegítimo.