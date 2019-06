Uma técnica administrativa tributária, a trabalhar nas Finanças do Porto, foi condenada no tribunal de S. João Novo a um ano e seis meses de prisão, suspensa, por ter acedido 86 vezes à bases de dados da Autoridade Tributária, com as palavras-passe dos colegas.A arguida estava proibida de aceder à plataforma após ter sido condenada num processo judicial.Foi novamente punida por um crime de acesso ilegítimo.