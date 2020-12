Técnico corrupto do ICNF de Odemira saca 370 mil euros

Um técnico do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas foi acusado pelo Ministério Público de Évora, após investigação da PJ de Setúbal, por corrupção, branqueamento e violação de regras urbanísticas.De acordo com a acusação, os crimes ocorreram de 2014 a 2017. O técnico exercia funções em Odemira, no licenciamento de intervenções urbanísticas no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.Terá sacado mais de 370 mil euros (em bens e valores), que o Ministério Público quer agora perdidos. Foram também acusados os corruptores.