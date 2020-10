Técnico de informática da PLMJ alvo dos ataques Rui Pinto ouvido esta quinta-feira em tribunal

Ao minuto Atualizado a 22 de out de 2020 | 09:53

09:52 | 22/10 Durante a manhã será ouvido o técnico de informática da sociedade de advogados PLMJ, que foi alvo de alegados ataques de Rui Pinto, com o objetivo de retirar informações e documentos, e depois publicá-los no site que criou.



João Medeiros, que na altura terá sido espiado por ter em mãos casos como o E-Toupeira (representava o Benfica), já foi ouvido como testemunha no início do julgamento, assim como alguns advogados da PLMJ.



Após o técnico de informática explicar como ocorreu o alegado ataque aos sistemas informáticos e caixas de email da PLMJ, será a vez de vários advogados da sociedade serem ouvidos no processo, e explicarem de que forma foram afetados pelos crimes imputados a Rui Pinto.

Decorre esta quinta-feira a 16.ª sessão do julgamento de Rui Pinto, no âmbito do caso Football Leaks, no qual o jovem hacker está acusado de 90 crimes, incluindo tentativa de extorsão, sabotagem informática, violação de correspondência, acesso indevido e acesso ilegítimo.