Técnico de manutenção morto em elevador vai a cremar em Oeiras

José Luís Fernandes, o homem de 43 anos que sexta-feira passada morreu quando o elevador ao qual fazia manutenção caiu 21 andares, tem esta quarta-feira a última despedida.O corpo será velado na Igreja de Miraflores, Algés, até ao final da manhã, e a cerimónia de cremação é pelas 15h00 em Barcarena, Oeiras.As autoridades continuam a investigar as circunstâncias em que o acidente aconteceu. José Luís Fernandes, funcionário de uma empresa subcontratada pela Schindler, fazia a manutenção do elevador no edifício do banco BPI, em Lisboa.