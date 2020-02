Técnico de radiologia julgado por abusar de crianças em Lisboa

Um técnico de radiologia, de 48 anos, é acusado de 2772 crimes de pornografia de menores, 70 de recurso à prostituição de menores e 33 de abuso sexual de crianças. Encontra-se em prisão preventiva e foi julgado à porta fechada no Tribunal Central Criminal de Lisboa, onde será lido o acórdão a 5 de março.A acusação do Ministério Público conta que no verão de 2014, "por intermédio de uma amiga comum, que o apresentou como sendo uma pessoa que gostava de ajudar famílias carenciadas", o arguido conheceu a mãe de duas crianças, à data com 6 e 15 anos.Começou a ajudar financeiramente a família enquanto abusava dos dois menores.