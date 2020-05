Técnico de turismo contrata traficante para matar mãe por dez euros

Há seis meses que Nuno Leopoldino, um técnico de turismo de 40 anos, conheceu um amigo de 38 nos meandros do tráfico de droga de Lisboa. O traficante, que lhe sustentava o vício da cocaína, fez um acordo com Nuno. Este pediu-lhe que o ajudasse a matar a mãe, Maria Costa, de 64 anos, ganhando em troca acesso ao dinheiro e cartões bancários da vítima.O crime ocorreu a 13 de abril, em Queijas, Oeiras. Nuno Leopoldino combinou um encontro com a mãe numa casa que esta ali tinha. Queria que Maria lhe levasse uns alimentos e também dar-lhe conselhos sobre a Covid-19. A vítima acedeu. Eram 18h00 quando entrou na casa da rua Ramalho Ortigão. Só lá estava o traficante amigo do filho, que a matou com várias facadas, no pescoço, fugindo com apenas 10 euros e os cartões bancários.O padrasto de Nuno estranhou a ausência e ligou-lhe. O técnico de turismo foi ao local e deparou-se com o cadáver da mãe. A PJ foi informada e, em apenas 3 dias, deteve-o. Interceções telefónicas com o autor do crime tramaram o técnico de turismo, que ficou em preventiva.Na segunda-feira, mais de um mês após o homicídio, o autor material do crime foi preso por inspetores da secção de homicídios, na Encarnação. Também já está em preventiva.