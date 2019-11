Técnico do INEM que socorreu recém-nascido do lixo: "Estava cheio de sangue"

Luís Pedro Nunes, técnico do INEM, que socorreu o recém-nascido atirado a um caixote do lixo, em Lisboa, falou esta quinta-feira à noite no programa 'Rua Segura', da, sobre o momento do resgate."Ao chegar vi um bebé indefeso na zona da discoteca, em hipotermia, com dificuldades respiratórias e uma hemorragia. Rapidamente consegui controlar a situação", começou por dizer o técnico."Faço parte da equipa médica do INEM e como acontece quase todos os dias recebi uma emergência médica e que havia um bebé recém-nascido na via pública", explicou Luís Pedro Nunes."Estava cheio de sangue. Chorava, mas não fazia muito barulho. Havia dificuldades respiratórias. Só depois de lhe tirar o muco do nariz é que ele começou a estabilizar. Sem estas várias técnicas o bebé não conseguia sobreviver", sublinhou.Recorde-se que o bebé foi encontrado por um sem-abrigo e posteriormente socorrido com a ajuda de Luís Pedro Nunes.