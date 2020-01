Técnicos avaliam casa após fogo em Ferragudo

Os técnicos da Câmara de Lagoa vão realizar uma avaliação dos estragos provocados na casa onde uma idosa foi salva durante um incêndio, em Ferragudo. A moradora de 80 anos vive sozinha e este foi o segundo incêndio ocorrido nesta habitação no espaço de dois anos.

A mulher, de nacionalidade alemã, foi salva por um vizinho quando a casa estava a arder. Tal como o CM noticiou, Rui Modesto, elemento da Estação Salva-Vidas de Ferragudo, arriscou a vida e resgatou a idosa do interior da casa. A GNR esteve no local e está a investigar as causas do incêndio. Segundo relataram ao CM vários moradores do prédio, a idosa já provocou um incêndio na mesma habitação, há cerca de dois anos, e "não tem condições mínimas para morar sozinha".

A mulher teve que receber tratamento hospitalar devido à inalação de fumo e foi colocada numa instituição de acolhimento, uma vez que a casa ficou sem condições de habitabilidade. "A senhora aceitou ser ajudada e está a ser acompanhada pelos nossos serviços. Estamos a estabelecer contactos com alguns familiares para encontrar uma solução adequada para ela", explicou ao CM Anabela Simão, vice-presidente da Câmara de Lagoa.