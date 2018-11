Técnicos do Centro Cultural de Belém fazem greve a partir desta quinta-feira

Paralisação ao trabalho extraordinário.

O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA/STE) marcou para esta quinta-feira o início de uma greve dos técnicos do Centro Cultural de Belém (CCB), ao trabalho extraordinário, por tempo indeterminado.

De acordo com um comunicado divulgado pelo sindicato, a partir das 20h00 desta quinta-feira, será feita distribuição de informação ao público, que se deslocará para assistir ao espetáculo de dança "Venezuela", da Batsheva Dance Company, sobre a greve dos técnicos da Fundação Centro Cultural de Belém (FCCB).

A programação do CCB prevê, para esta quinta e sexta-feira, duas representações do espetáculo de dança "Venezuela", da Batsheva Dance Company, do coreógrafo israelita Ohad Naharin, que se encontram esgotadas. Para domingo, está anunciada a exibição do filme "2001: Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick, já com perto de 2/3 dos bilhetes disponíveis vendidos.