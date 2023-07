O equipamento de segurança que protege Miguel Oliveira e os restantes pilotos do campeonato do Mundo de Motociclismo (MotoGP) vai passar a ser usado pelos motociclistas da GNR no serviço diário.



Trata-se de um novo equipamento de segurança que junta o melhor da tecnologia atual para evitar mortes e acidentes com ferimentos graves.









