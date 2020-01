Tecnologia trama assaltante de farmácias

Um assaltante de farmácias, que atua vestido de negro, com luvas, rosto coberto por um lenço e armado de pistola, foi quinta-feira à noite traído por um sistema de caixa que não permite que os farmacêuticos acedam ao dinheiro.Fazia o segundo roubo da noite, após já ter sacado 200 euros de outra farmácia, quando teve de fugir de mãos a abanar. Será o mesmo que em dezembro fez uma dezena de roubos armados a farmácias de Lisboa e Loures, tendo parado no Natal e Ano Novo.Segundo apurou ojunto de fonte policial, o homem atacou pelas 19h45 a farmácia S. Tomé, no Lumiar. Ameaçou a farmacêutica ao balcão e conseguiu os 200 euros em caixa. Às 20h25, o mesmo assaltante voltou a atacar na farmácia da avenida João XXI. Mas falhou o roubo.Isto porque a farmácia está equipada com o sistema Safepay, em que os clientes fazem o pagamento numa máquina fechada, que dá o troco, ficando o dinheiro depositado no equipamento. Fugiu e a PSP ainda o tentou encontrar nas imediações. A PJ investiga.