As discussões entre a mulher, de 85 anos, e o companheiro da neta, de 59, já eram antigas e acabaram, na madrugada de domingo, com o homem a matar a idosa, que golpeou no pescoço com recurso a uma chave de fendas. Antes disso, o homicida ainda a terá tentado matar através de asfixia, mas sem sucesso.