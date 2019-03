Tribunal da Relação de Lisboa confirma prisão preventiva e diz que António Joaquim mentiu. Não esteve com os filhos no dia do crime.

O rasto do telefone do filho menor de António Joaquim, preso preventivamente por coautoria no homicídio de Luís Grilo, conta uma história diferente da do pai. Afinal, no fim de semana de 15 de julho, data em que a PJ diz que o triatleta foi assassinado, o funcionário judicial não estava com os filhos. As antenas celulares ...