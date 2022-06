Uma madeirense residente no estrangeiro estava de visita ao Funchal e esqueceu-se, no balcão de uma loja, de um telemóvel avaliado em 1700 euros, que acabou por ser furtado, alegadamente por uma mulher de 60 anos, que foi encontrada pela PSP na posse do aparelho, já no Machico.A polícia fez "diligências junto da loja e foi ainda dado apoio à denunciante para verificação da localização do aparelho".