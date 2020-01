Telemóvel encontrado será crucial para resolver mistério de homem desaparecido em Guimarães

Foi este sábado à tarde encontrado um telemóvel que os familiares de Fernando Ferreira, conhecido por ‘Conde’, acreditam ser do homem que se encontra desaparecido desde dia 8 de janeiro.O aparelho foi detetado em São Cláudio do Barco, durante as buscas que a família promoveu, recorrendo a uma equipa de resgate aquático de Monção. O telemóvel estava próximo de um restaurante onde a localização celular indicava a presença do equipamento nas horas que antecederam o misterioso desaparecimento do eletricista. As autoridades policiais foram chamadas ao local para preservar o espaço onde o telemóvel se encontrava e analisar possíveis vestígios que ajudem a esclarecer o misterioso caso.Este sábado, no Facebook, o filho de Fernando ‘Conde’ voltava a afirmar que tem "indícios fortes de que o corpo do pai está no rio Ave", e apelava à ajuda de populares para prosseguir as buscas no rio.Revoltado com o que considera ser "a inoperância das forças competentes", pediu ajuda a Marcelo Rebelo de Sousa para tentar mobilizar mais atenção para o desaparecimento: "Espero que, ‘off the record’ ou não, me consiga ajudar com as buscas para encontrar o corpo do meu pai", escreveu este sábado Pedro Ferreira, que garante não desistir de procurar. "Está numa área de seis quilómetros extensíveis no rio Ave", na zona de S. João de Ponte, em Guimarães, escreveu.O filho reclama auxílio para "proporcionar um último adeus digno de alguém que fez muito bem a muito boa gente".