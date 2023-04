Carlos Alves, de 38 anos, bombeiro na corporação de Colares, Sintra, esteve 12 horas desaparecido. Foi encontrado na madrugada desta quinta-feira, pelas 04h00, a dormir no carro, numa localidade alentejana, onde o bombeiro tem família. Foi localizado pela GNR de Sintra, que rastreou o telemóvel. Está estável e não apresenta ferimentos.





As buscas começaram hora e meia depois do alerta para o desaparecimento. Pedro Louro, comandante dos Bombeiros Voluntários de Colares, destaca o esforço levado a cabo por todos os operacionais no terreno desde o momento em que foi dado o alerta. Não esconde a satisfação de Carlos Alves estar são e salvo, recordando que o bombeiro está na corporação há mais de uma década. A partir de agora, diz, terá todo o apoio que precisar. Isto tendo em conta o estado de espírito horas antes de desaparecer e que era de grande ansiedade.