Televisor furtado de escola em Santarém

A Escola Básica 2,3 Alexandre Herculano, em Santarém, foi assaltada na madrugada desta terça-feira, tendo sido levado um televisor de grandes dimensões da sala dos alunos.O sistema de videovigilância colocado no interior da escola não captou qualquer intruso, o que indica que os autores do crime conheciam bem o local.Segundo a diretora do agrupamento, Margarida Franca, nada mais foi levado à exceção do televisor, no valor de mil euros.O alarme disparou pela 01h10 e suspeita-se que os ladrões tenham saltado a vedação exterior, indo diretamente para a zona do bar, sem serem filmados.