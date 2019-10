Telhado de prémio arde e fecha rua de S. Roque no Porto

Um pequeno foco de incêndio deflagrou esta quarta-feira à tarde no telhado de um prédio na rua de S.Roque da Lameira, no Porto.De acordo com informações que oapurou junto dos Bombeiros Sapadores do Porto, o incêndio deflagrou às 16h40 num prédio de dois andares e águas furtadas. O alerta foi dado pelos vizinhos, que ainda tentaram apagar as chamas.As chamas deflagraram no telhado do prédio, onde estariam a decorrer trabalhos, e propagaram-se às traves. O incêndio não provocou feridos.A rua S.Roque da Lameira esteve cortada ao trânsito por breves instantes, enquanto decorriam os trabalhos.No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto e extinguiram o fogo com recurso a uma autoescada.