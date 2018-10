"Tem bastante para dizer", diz advogado de militar Vasco Brazão

Major estava na República Centro Africana foi detido esta segunda-feira.

11:14

Vasco Brazão já chegou ao Campus de Justiça para ser ouvido sobre o polémico caso do roubo de Tancos. O militar que estava na República Centro Africana chegou esta segunda-feira a Portugal e foi detido por militares.O major disse que ia prestar todas as declarações que fossem precisas numa publicação no Facebook. Na manhã desta terça-feira, Ricardo Sá Fernandes, advogado do militar, disse aos jornalistas que o seu cliente mantinha a vontade de prestar declarações."Tem bastante para dizer", comentou o advogado que acredita que o militar possa esclarecer muitas coisas sobre o caso.Vasco Brazão assinou um memorando que entregou ao diretor da PJ militar onde dava conta do sucesso desta operação e que deviam ser todos condecorados por Marcelo Rebelo de Sousa.