Têm de pagar a autarca de Braga que tentaram extorquir

Exigiram 5 mil euros a presidente da junta, em 2015, com ameaças à família.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Foram condenados pelo Tribunal de Braga os três jovens que, em 2015 e durante 48 horas, aterrorizaram Orlando Gomes - o presidente da Junta de Freguesia de Escudeiros, no concelho de Braga - ameaçando raptar-lhe a família caso o autarca não entregasse 5 mil euros ao grupo.



Apesar de reconhecer "a elevada intensidade da culpa dos arguidos e ilicitude dos factos" e de "dois dos arguidos já terem antecedentes criminais", o tribunal optou por suspender as penas de prisão, condenando- –os a punições entre um ano e meio e três anos pelo crime de extorsão. No entanto, essa mesma suspensão fica dependente de os três arguidos pagarem, num prazo de um ano e entre eles, três mil euros de indemnização à vítima e se sujeitarem a um plano individual de readaptação social. "A simples censura do facto e a ameaça de prisão realizam, de forma adequada e suficiente, as finalidades da punição", considerou o juiz Emídio Rocha Peixoto.



O caso remonta a abril de 2015 quando o mandante do crime - Igor André Barbosa, que conhecia e frequentava a casa da vítima - fez telefonemas anónimos para o autarca, exigindo-lhe 5 mil euros, "caso contrário a família iria sofrer as consequências". Assustado, Orlando Gomes foi pressionado durante 48 horas e acabou por contactar o Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Braga, que montou uma cilada ao grupo, apanhado em flagrante com os 5 mil euros entregues pela vítima num parque em Braga.