"Tem de se respeitar aquilo que é o apuramento da verdade", diz Marcelo sobre Tancos

Presidente da República sublinha que terá de se aguardar pela conclusão da investigação.

12:55

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta sexta-feira, durante as comemorações do 5 de Outubro, em Lisboa, sobre o roubo das armas no caso de Tancos.



"Está uma investigação em curso e, por isso, devemos serenamente acompanhar aquilo que está a ser feito, não interferindo, respeitando e também depois olhando com atenção para as conclusões", assumiu Marcelo, sublinhando que tem de se respeitar aquilo que está a decorrer.



"Tem de se respeitar aquilo que é o apuramento da verdade e de eventuais reposabilidades. O que está provado passa pela instrução criminal, temos de respeitar essa instrução criminal", confessou o presidente.



A cerimónia oficial das comemorações do 5 de Outubro está a ser marcada plela ausência do Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, que está numa cerimónia da NATO, em Bruxelas, na Bélgica, e que alegadamente estará envolvido no caso de Tancos.