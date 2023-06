“Temos que apoiar a Ucrânia até ser necessário”, diz ministra da Defesa

A ministra da Defesa garantiu esta terça-feira que o Governo português e a NATO estão atentos ao "agravamento significativo do ambiente securitário global" na sequência da invasão da Ucrânia e das movimentações do Grupo Wagner na Rússia.A bordo do navio-patrulha ‘Figueira da Foz’, regressado de uma missão no Báltico, Helena Carreiras afirmou que "são situações muito voláteis, que temos de acompanhar sem fazer diagnósticos apressados", apesar de "as coisas para a Rússia não estarem a correr tão bem como foram pensadas inicialmente". "Temos que apoiar a Ucrânia até ser necessário", apelou a ministra.