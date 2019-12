Deslizamento de terras provoca danos em cemitério em Ponte da Barca

O deslizamento de um morro de terra, pelas 19h50 desta quarta-feira, deixou o Lugar de Burgo, em Ruivos, Ponte da Barca, isolado e provocou danos no cemitério local.

Ao Correio da Manhã, José Freitas, Comandante dos Bombeiros de Ponte da Barca disse que " não houve vítimas a registar e que os trabalhos de limpeza da via, que ficou obstruída, já estão praticamente concluídos".

A localidade em causa é composta por cinco habitantes "que não necessitaram de qualquer tipo de ajuda ou intervenção por parte dos bombeiros", referiu o Comandante.

Esta é apenas uma de várias ocorrências que ocorreram no distrito de Viana do Castelo com várias ocorrências devido ao mau tempo, provocado pela tempestade 'Elsa' que deixou vários distritos, incluindo o de Viana do Castelo, em alerta laranja.