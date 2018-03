Tornado parte vidros e causa pânico no Fórum Algarve

Faro voltou a sofrer danos devido ao mau tempo.

16:42

Lojas com vidros partidos e momentos de pânico foram o resultado de um mini tornado que afetou, este domingo, o centro comercial Fórum Algarve, em Faro. O alerta foi dado cerca das 16 horas, uma altura em que o centro estava repleto de visitantes.



Não há registo de feridos mas alguns dos restaurantes fecharam e as pessoas tentaram abrigar-se dentro das lojas. Coberturas de vidros ficaram partidas.



A zona da restauração foi a mais afetada com cadeiras e mesas a serem arrastadas pelos fortes ventos.

Na cidade, desde a praia até este shopping, a CMTV constatou que várias árvores e sinais de trânsito caíram ao chão, devido ao que terá sido um novo mini tornado a atingir a região.



Há também carros com os vidros partidos devido ao vento extremo. Olhão também foi afetada por este fenómeno meteorológico.



Este fenómeno foi bastante semelhante ao que ocorreu na cidade na passada quarta-feira, quando um tornado 'varreu' a Doca de Faro, deixando um rasto de destruição.