Tenda de centro de testes à Covid-19 destruída pelas chamas no Porto

Uma tenda de um centro de testes à Covid-19, no centro do Porto, ficou totalmente destruída pelas chamas na madrugada deste sábado.Ao que oapurou, o incêndio terá tido origem no fogo de artifício. Uma cana terá caído em cima da tenda e provocou as chamas. Fora da tenda do centro de testes havia uma botija o que provocou uma pequena explosão.O fogo começou pelas 02h00 deste sábado. No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto. O caso já passou para a alçada da Polícia Judiciária.Não há feridos a registar.O centro de testes mantém-se em funcionamento. Os testes à Covid-19 continuam a ser realizados nas restantes tendas que compõem o posto.