Tenente-Coronel denuncia mau estado de alguns postos territoriais da GNR de Aveiro

O Tenente-Coronel João Fernandes denunciou o mau estado de alguns postos territoriais da GNR do distrito de Aveiro. O alerta foi feito, esta manhã de quinta-feira, pelo Comandante territorial, dirigindo-se diretamente à Secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, em Vale de Cambra, durante o discurso, comandante territorial de abertura do Dia da Unidade e 14° aniversário do Comando Territorial de Aveiro: "Rogo a intervenção nestes processos de forma que a criação de condições de trabalho e de condições de atendimento ao cidadão sejam coincidentes com a dignidade que tanto os militares da Guarda como os cidadãos destas localidades merecem", disse o Tenente-Coronel, dirigindo-se diretamente à Secretaria de Estado da Administração Interna.O Comando Territorial da GNR de Aveiro celebrou, esta manhã de quinta-feira, em Vale de Cambra, o Dia da Unidade e, em simultâneo, o 14° aniversário. A cerimónia militar contou com a presença da Secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto.Durante a cerimónia, foram impostas condecorações a militares e civis da Unidade e homenageados os militares já falecidos.O Dia da Unidade, que se realizou na Praça Álvaro Pinho da Costa Leite, ficou, também, marcado, pela atribuiçao de uma viatura ao posto da GNR de Vale de Cambra com o apoio da autarquia.