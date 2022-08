Vamos deixar a investigação decorrer agora. Sei que não vai ser algo rápido, mas tenho esperança de que os culpados sejam apanhados e que se faça justiça”. Foram estas as breves palavras da mãe de Sandra Andrade, visivelmente emocionada, à saída do funeral da filha, que aconteceu esta quinta-feira de manhã, no cemitério de Quarteira.









Ver comentários