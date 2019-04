Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motoristas em greve tentam impedir abastecimento de camiões-cisterna

Unidade de intervenção da GNR acionada em Aveiras.

17:16

A unidade de intervenção da GNR foi acionada esta terça-feira para Aveiras onde os camiões cisterna se encontram a abastecer para depois distribuir combustível pelas gasolineiras.



As autoridades vão fazer a segurança dos camiões entre o parque de combustíveis da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), no concelho de Azambuja, e o aeroporto de Lisboa.



Segundo fonte da corporação, os camiões-cisterna já estão a abastecer de combustível e o percurso até à capital será acompanhado por elementos da Unidade de Intervenção e do Destacamento de Trânsito da GNR.



Os elementos em greve encontram-se a protestar contra o abastecimento destes veículos pesados e vivem-se momentos de tensão no local.



O policiamento foi reforçado de modo a garantir que estes camiões consigam abastecer.



Os motoristas de matérias perigosas prometem não desarmar a greve e querem parar o país com este protesto.



O ministro da Economia, Siza Vieira, apelou aos motoristas de mercadorias perigosas que estão em greve para que cumpram os serviços mínimos decretados hoje no âmbito da requisição civil.



O ministro da Economia afirmou ter "razões para acreditar" que as empresas de transporte e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) irão conseguir "chegar a um entendimento", apelando para que o diálogo seja retomado entre as duas partes.



A greve nacional dos motoristas de matérias perigosas, que começou às 00h00 de segunda-feira, foi convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.



Após a requisição civil, os militares da GNR mantiveram-se de prevenção em vários pontos do país para que os camiões com combustível pudessem abastecer e sair dos parques sem afetarem a circulação rodoviária.



Em Aveiras de Cima, avançou a mesma fonte, quando os camionistas de substâncias perigosas começaram a ocupar a estrada foi necessário um reforço dos elementos da Unidade de Intervenção que já estavam de prevenção no local.