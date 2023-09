Tensão e reforço policial no arranque da instrução do caso da morte do adepto Igor Silva

Começa esta quarta-feira, dentro de instantes, no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, a instrução do caso do homicídio de Igor Silva, adepto morto, em confrontos, junto ao Estádio do Dragão durante os festejos do campeonato 2021/22.A segurança junto do TIC foi reforçada devido a problemas entre amigos de Igor Silva e familiares de Marco 'Orelhas'. Alguns elementos da Unidade Especial de Polícia, agentes da PSP e do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional estão no interior e exterior do tribunal.Antes do arranque da instrução houve alguns momentos de tensão entre a mulher e a filha de Marco 'Orelhas' e amigos de Igor Silva.O início do debate estava num impasse pois Marco Gonçalves entende que a mãe de Igor Silva não deveria ser representada pelo advogado Nelson Sousa, uma vez que este advogado já representou ‘Orelhas’ num outro processo, mas o juíz não viu motivo para afastar advogado do processo e, por isso, a sessão pode arrancar nesta quarta-feira.Igor, de 26 anos, foi agredido e esfaqueado 18 vezes. A acusação diz que o autor das facadas foi o filho de Marco 'Orelhas', Renato Gonçalves. O crime terá sido motivado por conflitos antigos entre a vítima e os arguidos. mãe do falecido exige que tanto a mulher, como a filha de 'Orelhas' sejam julgadas pela morte do seu filho, por entender que estas participaram ativamente no crime violento.A fase de instrução permite aos arguidos contestar a acusação. No total, estão oito pessoas acusadas pela morte de Igor.