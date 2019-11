Tenta asfixiar a ex-mulher em Gondomar

Divorciado da mulher desde 2012, depois de a ter perseguido com uma arma de fogo e efetuado um disparo, o homem continuou a residir com a vítima na mesma casa, em Gondomar.Apesar de separados, as violentas discussões mantiveram-se, sendo que se intensificaram no último mês - descontrolado, o agressor, de 61 anos, tentou asfixiar a ex-companheira, de 56, e numa outra situação voltou a ameaçá-la de morte com recurso a uma faca de cozinha.O homem foi detido na terça-feira e presente a um juiz no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Ficou em liberdade, mas com várias proibições: não se pode aproximar da vítima num raio de 800 metros ou contactá-la por qualquer meio e está também impedido de comprar ou ter armas de qualquer natureza. Vai ser controlado por uma pulseira eletrónica.O arguido já tem cadastro por aquele primeiro crime violento, ocorrido em 2012. Apesar de não fazerem vida de casal, agressor e vítima continuaram a partilhar habitação durante estes últimos sete anos - o que terá necessariamente de terminar, pelas medidas coação impostas ao suspeito.O agressor está indiciado do crime de violência doméstica. Foi capturado no cumprimento de um mandado de detenção realizado pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR do Porto.A relação da vítima e do arguido sempre foi pautada por discussões. Mesmo após o divórcio, e uma vez que ficaram a viver na mesma habitação, as agressões continuaram a intensificar-se. As duas situações mais violentas ocorreram em 2012 e durante este mês de novembro.