Tenta asfixiar mulher incapacitada a 95%

A vítima, de 28 anos, sofre de uma doença degenerativa, que a deixa com 95% de incapacidade. Desde janeiro último, a mulher passou a viver uma relação abusiva. Era ameaçada, insultada e agredida pelo companheiro. Também era forçada a passar muitas horas exposta e abandonada numa casa devoluta e sem condições, que fica localizada em Vila do Conde. Recentemente, durante novo episódio de violência, o homem, de 34 anos, pegou numa almofada e tentou asfixiá-la. Foi detido pela GNR.O suspeito foi presente na quinta-feira a um juiz de instrução criminal de Matosinhos. Foi libertado, mas ficou proibido de contactar a companheira. Tem ainda de se manter a uma distância mínima de 300 metros da vítima, tendo-lhe para isso sido aplicada uma pulseira eletrónica. Todos os movimentos do arguido serão controlados. Ao que o CM apurou, o homem decidiu pressionar a almofada na cara da companheira para impedir que aquela pedisse socorro. A mulher estava a ser alvo de agressões e o suspeito temia que vizinhos se apercebessem. Foi o próprio a acabar por desistir de asfixiar a companheira, que tinha poucas hipóteses de resistência.A mulher conseguiu mais tarde pedir auxílio e foi levada para o hospital, onde ficou até o suspeito ser detido pelo Núcleo de Apoio a Vítimas Específicas da GNR do Porto. Será agora encaminhada para a casa da mãe. O agressor está desempregado há bastante tempo e tem problemas de alcoolismo.