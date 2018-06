Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta assaltar jovem sem saldo na conta

Homem encapuzado faz duas vítimas em caixa de multibanco, em Vila Franca de Xira.

08:33

É descrito como um homem de 40 a 50 anos, que esconde o rosto com um capuz e anda armado com uma pistola. Será o responsável por dois assaltos na mesma caixa de multibanco na Póvoa de Santa Iria, em Vila Franca de Xira.



No primeiro ataque, o suspeito abordou um jovem sem saldo bancário e saiu de mãos a abanar; no último, na madrugada de quinta-feira, conseguiu apoderar-se de 200 euros e fugir.



O palco dos dois assaltos foi o multibanco instalado no Montepio Geral do Centro Comercial Serra Nova, na Av. Dom Vicente Afonso Valente, crimes estes que agora estão a ser investigados pela Polícia Judiciária.



No passado dia 30, pelas 01h30 da madrugada, um jovem de 20 anos dirigiu-se ao multibanco e foi abordado pelo ladrão, que lhe encostou uma pistola às costas. A vítima alegou que não tinha saldo e mostrou mesmo o talão. O ladrão acabou por ir embora sem qualquer dinheiro.



Já pelas 00h30 de quinta-feira, um taxista de 28 anos, encontrava- -se a levantar 200 euros quando foi surpreendido. Foi ameaçado com a pistola e acabou por entregar o dinheiro. A PSP ainda tentou localizar o suspeito mas, sem sucesso. Ambos os ataques foram registados pelo sistema de videovigilância.