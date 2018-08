Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta matar ‘amiga’ com manípulo de café por ciúmes

Homem, de 43 anos, agrediu a vítima durante ataque de ciúmes, deixando-a quase cega. Crime ocorreu em Famalicão.

Por Liliana Rodrigues | 03:08

Num ataque de ciúmes, depois de ter sido rejeitado pela mulher com quem mantinha uma relação, agrediu-a quando discutiam no interior do bar que ela gere, em Pedome, Famalicão. Deixou-a praticamente cega de um olho. Presente a juiz, foi-lhe decretada prisão domiciliária.



A agressão, a 3 de julho, foi muito violenta. Primeiro, Horácio Fernandes, de 43 anos, atingiu a mulher várias vezes com o manípulo amovível da máquina de café - cujo extremo pontiagudo fez vários cortes na cara, na cabeça e no peito da vítima. Depois, bateu-lhe com um pau. Fugiu deixando-a gravemente ferida a esvair-se em sangue e fechou a porta do bar.



Horácio Fernandes foi esta quinta-feira levado a tribunal, depois de ter sido detido, no dia anterior, pela PJ do Porto, quando estava no centro de saúde de Ronfe, em Guimarães, a receber tratamento - tinha contraído uma infeção grave que quase obrigou à amputação de um pé e que o manteve internado enquanto esperava para se entregar à PJ. Ao juiz de instrução criminal optou por não prestar declarações. Foram-lhe aplicadas as medidas de coação de prisão domiciliária e proibição de contactar a vítima. Mas até o sistema ser instalado em casa, vai ficar na cadeia de Braga, para onde foi levado esta quinta-feira à tarde.



O operário da construção civil está indiciado de tentativa de homicídio e roubo - levou o telemóvel da vítima para simular um assalto. Quando fugiu, telefonou ao patrão a dizer que tinha assassinado a namorada.