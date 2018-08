Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta matar bombeiro e acaba detido

Vítima foi agredida na via pública, em Vila Flor.

10:15

Fez várias esperas junto à casa da ex-companheira e, no fim de semana passado, agrediu violentamente o atual companheiro dela - um bombeiro -, com uma catana, em plena via pública, em Vila Flor. O casal formalizou a queixa na GNR. O agricultor, de 54 anos, foi agora detido pela PJ de Vila Real.



O suspeito não aceitava o final da relação - agressor e ex-companheira têm uma filha em comum que terá assistido à agressão - e decidiu atacar o bombeiro. A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Vila Flor e por uma equipa de suporte imediato de vida, sendo depois transportada para o hospital de Bragança.



O suspeito detido pela PJ foi levado a tribunal, indiciado por crimes de tentativa de homicídio e violência doméstica.